Interview mit München TV

Nachdem mir vielleicht auf der Wiesn de ein oder andere Gehirnzelle verlorn ham, miassma schnäi entgegenwirken! Am 15.10. ab 19 Uhr findt de Die Lange Nacht der Münchner Museen statt - und i hob 2x2 Tickets für Eich!

Was Du doa muaßd?

☞ Schreibts ma doch einfach als Kommentar oder Nachricht, welches Museum ihr unbedingt b'suacha woits.

Mitmacha kennts bis Donnersdog, den 06.10. - facebook hod mit dem G'winnschbui nix zum doa, bei Frogn bitte direkt an mi wendn. Alle weiteren G'winnschbuibedingungen findet's im Artikel.

www.bayrische-quadratratschn.de/2x2-tickets-fuer-die-lange-nacht-der-museen-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

