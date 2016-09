Interview mit DSDS-Gewinner Prince Damien

In der Alten Kongresshalle in der Nähe des Wiesn-Festgeländes fand am Donnerstag, den 08.09.2016, die „Angermeier Trachtennacht“ statt. Bei einer großen Modenschau mit Show-Einlagen vom GOP München wurden die neuesten Trachtentrends präsentiert.

Die Alte Kongresshalle strahlte im Vor-Wiesn-Glanze, als am Donnerstagabend „Trachten Angermeier“ zur diesjährigen Trachtennacht lud. Und wie wir Münchner nunmal so sind, können wir mit unserer Wiesn gar nicht früh genug anfangen. Deshalb strömten unzählige Besucher in feschen Dirndln und Lederhosen zur Party des Trachtengiganten.

In Zusammenarbeit mit Nachrichten München haben wir Promis und bekannte Münchner Gesichter interviewt und sie zu ihrem Wiesn-Sicherheitsgefühl sowie Trachtentrends befragt.

DSDS-Gewinner und Münchner Prince Damien stellte sich unseren Fragen und schnitt gleich mal das wichtigste Thema der Wiesn an: das „Hoiz vor da Hüttn“ (für alle Nichtbayern: es geht um den Dirndlbalkon, das Dekolleté, den Ausschnitt halt).