Interview mit Angermeier-Chef Dr. Axel Munz

Am Donnerstag, den 08.09.2016, fand in der Alten Kongresshalle unweit des Wiesn-Festgeländes die diesjährige „Angermeier Trachtennacht“ statt. In Zusammenarbeit mit Nachrichten München haben wir Angermeier-Chef Dr. Axel Munz interviewt und zu den Trachtentrends 2016 und seinem Bauchgefühl bezüglich der Wiesn-Sicherheit befragt.

Wer außerdem hören möchte, wie wir dann auch noch Wiesn-Lieder angestimmt und uns irgendwie grundlos kaputtgelacht haben, der sollte unbedingt ins Video reinklicken!