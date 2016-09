Interview mit Angermeier-Chef Dr. Axel Munz

Hier no amoi aus erster Hand im Video.

Zammag'fassd:

- lassds große Rucksäck und Taschn dahoam (wer aus medizinischen oder sonstigen wichtigen Gründen a Tasche braucht, muaß diese kontrolliern und kennzeichnen lassn, und derfs nacha mitnehma. PS: Bügeleisen, Klappstuhl oder Bettdeckn san NEEED lebenswichtig)

- lassds ois Glumpzeigl dahoam, wos koana auf da Wiesn braucht (also Eure Waffen und Säuren und so)

- es gibt 12 Eingänge - da werds na a ihr oan Zuagang finden, der Eich bassd

- scheißt's Eich vor dem Zaun need ei, der is in 50 Sekunden ei'gfahrn - und so schnäi seids ihr need amoi vorn, wennds dringend biesln miassds

- lassds Eich need varruckt macha von irgendwelchen Postings im Internetz - lieber die App "Katwarn" herunterladen, da seids von offizieller Seite aus oiwei guad informiert

#wiesn #oktoberfest #sicherheit #wiesnsicherheit #josefschmid #münchen #scheissdseichneedei

www.youtube.com/watch?v=FSu8tohrQn0 ... mehraweniga

Josef Schmid zum Wiesn-Sicherheitskonzept Bürgermeister Josef Schmid auf dem Wiesn-Presserundgang zum Thema Sicherheit, Rucksackverbot und Sicherheitszaun