Günter Grünwald über die „Bayrische Quadratratschn“

Lange, lange, lange habe ich auf ein Interview mit Günter Grünwald gewartet. Nun war es endlich soweit – anlässlich der Sondersendung am 25.11.2016 zu seinem 60sten Geburtstag im Bayerischen Fernsehen hatte ich die Möglichkeit, den bekannten Kabarettisten endlich mit einigen Fragen zu löchern.

Den ganzen Bericht zum Interview sowie das Interview selbst könnt Ihr übrigens hier sehen: http://www.bayrische-quadratratschn.de/guenter-gruenwald-zum-60sten-das-interview/

Für mich war es also eine ganz besondere, persönliche Ehre, den Großmeister des bayerischen Klamauks zu treffen, und ich bat ihn, doch einige nette Worte an meine Leser zu richten. Was dabei raus kam, und warum ich jetzt mit stolzgeschwellter Brust herumlaufe und mich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens damit brüsten werde, seht ihr in diesem Video:

Kamera & Ton: Stephan Rescher / Nachrichten München