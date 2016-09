Gewinnt einen Tisch im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz

Wenn auf der Theresienwiese schon langsam die Lichter ausgehen, geht es beim legendären “Wiesnzelt“ Clubbing im Löwenbräukeller erst richtig los!

Ab dem 16. September bis zum 02. Oktober wird täglich (außer 18. & 25.09.) bis in die Morgenstunden mit DJs gefeiert, was Dirndl und Lederhosn hergeben!

Bereits im letzten Jahr haben wir einige lustige Abende im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz verbracht – Wiesnstimmung mit Partybands, Biertische und -bänke und ab 22:00 Uhr Wiesnclubbing. Unser Fazit: eine prima Alternative zur Wiesn, grad dann, wenn es dort zu überfüllt ist! In diesem Jahr dürfte es wohl auch für die Ängstlicheren unter uns, die die Wiesn gerne meiden möchten, eine gute Anlaufstelle sein!

Alles unter einem Dach

Im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz kommt der Feierfreudige, Trachtenbegeisterte und Flirtwillige voll auf seine Kosten: Für Wiesn-Party-Hits und Gassenhauer sorgt die Kultband „Bergluft“ im großen Festsaal des Löwenbräukellers (Mi – Sa sowie am 02.10.) für Wiesn-Feeling pur. Freitags und samstags sowie am 02.10. bereits ab 18.30 Uhr, mittwochs und donnerstags ab 19.30 Uhr, wird auf den Bänken getanzt, gemunkelt und geschunkelt! Und nur im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz gibt’s die dazugehörige After-Wiesn-Party gleich mit unter einem Dach.

Erst Wiesnstimmung, dann Clubbing

DJ-Sound und Disco-Beats auf drei Areas: im großen Clubbingbereich, auf der chilligen Außenterrasse und im Turmstüberl. Beim “Wiesnzelt“ Clubbing ist garantiert für alle was dabei! Ab 22:00 Uhr geht’s los – garantiert ohne Sperrstunde! Wenn die Wiesn auf d’Nacht schließt, dann kann man hier noch stundenlang weiterfeiern und muss den feucht-fröhlichen Abend nicht frühzeitig abbrechen.

Gewinnt einen Tisch im „Wiesnzelt“

In Kooperation mit „Edition Sportiva GmbH“ (Veranstalter des „Wiesnzelts“) verlosen wir auf Facebook für Donnertag, den 29.09.2016, einen Tisch für 6 Personen im „Wiesnzelt am Stiglmaierplatz“ – inklusive Eintritt für alle 6 Personen, Sitzplatzreservierung und Zutritt zum Wiesnclubbing!

Was Ihr tun müsst, um den Tisch abzusahnen?

Markiert einfach eine Person, die Ihr unbedingt bei Eurer Wiesn-Feierei dabeihaben wollt, unter dem Gewinnspielbeitrag auf facebook!

Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet Ihr weiter unten.

Mehr Infos:

Im Internetz: www.daswiesnzelt.de oder Das Wiesnzelt auf facebook

Wo: Das „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz ist etwa 1,5 km von der Theresienwiese entfernt – die Adresse: Löwenbräukeller, Nymphenburger Straße 2, 80335 München.

Wann: Das „Wiesnzelt“ findet mittwochs und donnerstags ab 19.30 Uhr sowie freitags und samstags und Sonntag, den 02.10., ab 18.30 Uhr mit Live-Band und Bierzelt-Stimmung im großen Festsaal statt.

Das „Wiesnzelt“ Clubbing findet montags bis samstags und Sonntag den 02.10., ab 22.00 Uhr mit DJ und Club Sounds statt.

Eintritt: der reguläre Eintritt kostet pro Nase 10 Euro.