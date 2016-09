Gewinne ein Wiesn-Styling für Dich und Deine Freundin

Das letzte Wiesn-Wochenende steht vor der Tür – und eine Leserin darf sich zusammen mit Ihrer besten Freundin in der „Wiesn Styling Lounge“ im Filmcasino am Odeonsplatz für den Wiesn-Besuch fesch machen lassen! Der Gewinn beinhaltet für die Gewinnerin und Ihre Freundin ein Wiesn Make-Up von Starvisagist Horst Kirchberger, die perfekte Augenbrauen-Modellage sowie je ein Leih-Dirndl für den Wiesn-Tag!

Wer meiner Facebook-Seite folgt, der kennt mein Fotoalbum „Kuriose Wiesn-Entdeckungen“ – schaurige Kostüme, schreckliche Touristen-Hüte, gemeine Styling-Sünden und Ähnliches sind leider auf der Wiesn jedes Jahr zuhauf anzutreffen. Freilich wisst Ihr eh, wie man sich gscheid für die Wiesn zurecht macht … aber wenn man fürs letzte Wiesn-Wochenende von einem Expertenteam aufgehübscht wird, dann ist das doch auf jeden Fall etwas Besonderes!

Rundum schön mit der „Wiesn Styling Lounge“

In der „Wiesn Styling Lounge“ könnt Ihr Euch von Donnerstag bis Samstag in die Hände wahrer Styling-Zauberer begeben und Euch den perfekt gestylten Wiesn-Look verpassen lassen. Gemütlicher und entspannter geht es wirklich nicht mehr: Ihr müsst nicht selbst zu Hause vor dem Spiegel eine Flechtfrisur basteln, Euch noch nicht einmal schminken und könnt Euch vor Ort zudem die Nägel machen, die Zähne bleachen und in Sachen Styling beraten lassen. Wer gerne für das letzte Wochenende noch ein Knaller-Dirndl ausführen möchte, der kann sich außerdem ab 50 Euro ein Designer-Dirndl ausleihen! Alles unter einem Dach, ohne aufwendigen Ortswechsel, gemütlich mit einem Glaserl Prosecco – und dann schneidig aufgebrezelt ab ins Wiesn-Abenteuer!

Hier findet Ihr alle Angebote der „Wiesn Styling Lounge“ sowie die vertretenen Partner in Sachen Kosmetik und Bekleidung: http://www.bayrische-quadratratschn.de/sich-in-der-wiesn-styling-lounge-aufbrezln-lassen/

Gewinnt ein Styling-Power-Paket für Euch und Eure Freundin

Wir alle kennen die Vorfreude auf einen Wiesn-Besuch: gemeinsam mit einer Freundin stylen, ratschen, einen Drink genießen und dann auf die Wiesn fahren. Das alles könnt Ihr nun in Kooperation mit der „Wiesn Styling Lounge“ gewinnen! Unsere Gewinnerin darf sich gemeinsam mit einer Freundin im Filmcasino so richtig fesch machen lassen!

Profi Make-Up: Starvisagist Horst Kirchberger sorgt dafür, dass Eure Augen funkeln, die Lippen zu Anbeißen aussehen und Euer Teint perfekt ist.

Der Preis für den Gewinn beträgt ingesamt über 230 Euro (40 Euro für die Augenbrauen-Modellage, 90 Euro für Make-Up und 100 bis 300 Euro für den Dirndl-Verleih)!

Was Ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach: schreibt mir einfach eine Email oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram, oder kommentiert den Gewinnspielbeitrag und markiert Eure Freundin, mit der Ihr dieses tolle Styling-Paket genießen wollt.

Alle Gewinnspielbedingungen findet Ihr weiter unten.

Mehr Infos zur Styling Lounge: http://www.wiesn-styling-lounge.de

Foto Copyrights: Wiesn Styling Lounge

Gewinnspielbedingungen

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Es wird nicht von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 16 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann benachrichtigt. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 2 Tagen melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook oder dem Senden einer Email/Nachricht an mich erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, den 28.09.2016 um 18 Uhr. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Like des Facebook Gewinnspiel-Posts sowie einem Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post – wahlweise ist auch eine persönliche Nachricht über die Social Media Kanäle oder eine Email an mich möglich. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.