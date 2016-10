Furtgehn am Wochaend (21.10. – 23.10.)

Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Kunst und Musik! Neben der „Helmut Dietl“-Ausstellung im Literaturhaus findet außerdem der Künstlermarkt „Häppy Art“ auf der Praterinsel und die „Kultüren“ in Neuhausen statt.

Musikalisch wird es bei der Neuhauser Musiknacht – da solltet ihr unbedingt vorbeischauen! Und ein Bummel über die Kirchweihdult lohnt sich auch allemal!

Was auch immer ihr unternehmt: macht’as Eich schee!

Ihr könnt das Wochenende ja gemütlich starten: schaut doch einfach im Literaturhaus bei der Helmut Dietl-Ausstellung „Der ewige Stenz“ vorbei“. Geöffnet ist bis 19 Uhr – danach könnt Ihr ja dann weiterziehen.

Auf dem Mariahilfplatz wartet außerdem die Kirchweihdult auf Euch: Spazierengehen, auf dem Markt stöbern, Schmankerl genießen und ein Bierchen trinken – und für die Kleinen gibt es auch ein paar Fahrgeschäfte!

Ein ganz besondere Truppe spielt am Freitag im Schlachthof: die Couplet AG. Sie feiern bereits ihr 20jähriges Bühnenjubiläum und bieten auch mit ihrem neuen Programm „Perlen für das Volk“ wieder Satire vom Feinsten. Ich kann Euch das nur ans Herz legen, denn ich habe sie schon selbst live gesehen: das ist herrlich bayerisch, herrlich komisch, manchmal wunderbar nachdenklich, wortgewandt und musikalisch.

Auch am Samstag läuft auf dem Mariahilfplatz noch die Kirchweihdult – wer es bisher nicht geschafft haben sollte, vorbei zu schauen, sollte das unbedingt noch heute oder morgen tun! Die Dult gehört einfach zu München dazu – und der Flair ist einmalig!

Gestöbert werden darf auch bei den Hofflohmärkten in Gräfelfing und Planegg. Private Anbieter verkaufen hier Trödel, Möbel, Bekleidung und alles, was in Garage, Keller oder Dachboden keinen Platz mehr findet.

Beim Künstlermarkt „Häppy Art“ auf der Praterinsel könnt Ihr Kunst und Design mit allen Sinnen genießen – über 100 Aussteller zeigen ihre Werke und bieten sie zum Verkauf. Wem also noch ein spannendes Kunstwerk in der Wohnung fehlt oder gerne ein Original eines aufstrebenden Künstlers ergattern will, der ist hier genau richtig!

Kunst hautnah gibt es außerdem bei den „Kultüren in Neuhausen“ – Galerien, Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Türen für Besucher. Spannende Einblicke hinter die Kulissen sind garantiert – und ihr könnt den Münchner Künstlern und Galeristen einfach mal über die Schultern schauen!

Und wenn wir dann eh schon in Neuhausen sind, können wir gleich noch bei der Neuhauser Musiknacht vorbeischauen. Im ganzen Stadtviertel gibt es Livemusik – herrlich! Nutzt es und genießt es – wir haben leider immer noch viel zu wenig Livemusik in unserer schönen Stadt. Ab Mitternacht findet das große Abschlusskonzert in der Freiheizhalle statt: das besondere Zuckerl ist hier die liebe und stimmgewaltige Claudia Cane, die ihr unbedingt hören solltet! Das rockt so richtig!

Definitiv ruhiger, aber musikalisch hochklassig geht es in der Münchner Residenz zu: die Bayerische Philharmonie präsentiert das Jubiläumskonzert „Bruch und Brahms“. U.a. wird „Ein deutsches Requiem“ zu hören sein; die 11jährige Clara Shen gilt als hochbegabt und debütiert im ersten Teil des Programms. Ich habe sie schon spielen gehört und war mehr als beeindruckt!

Ein Sonntag sollte vor allem eines sein: stressfrei. Was bietet sich da mehr an, als ein Spaziergang! Diesen könntet ihr zum Beispiel mit einem Bummel über den Künstlermarkt „Häppy Art“ auf der Praterinsel verbinden.

Noch mehr Kunst gibt es bei den „Kultüren in Neuhausen“ – hier könnt ihr den Künstlern und Galeristen direkt über die Schulter schauen; quasi ein Tag der offenen Tür für Werkstätten, Galerien und Ateliers.

Oder ihr schlendert gemütlich über die Kirchweihdult!

