Furtgehn am Wochaend (14.10. – 16.10.2016)

Nachdem sich hoffentlich die meisten von der Wiesn-Grippe erholt haben, könnt Ihr es am Wochenende wieder richtig krachen lassen. Der Freitag bietet sich hervorragend für einen gemütlichen Bar-Abend an. Am Samstag stehen dann jede Menge Highlights auf dem Programm: Lange Nacht der Museen, Herbstdult oder die Moosacher Musiknacht. Am Sonntag könnt Ihr Euch sportlich betätigen: ihr könnt bei der „Ringparade“ mitradeln oder beim Outdoorsportfestival die verschiedensten Sportarten ausprobieren.

Was auch immer Ihr macht: machts’as Eich schee!

Man möchte es kaum glauben, aber der Freitag ist dieses Mal nicht so vollgestopft mit Veranstaltungen wie sonst – eine perfekte Gelegenheit, um z.B. ins Museum zu gehen oder sich eine der schönen Ausstellungen anzusehen. Ganz besonders empfehle ich da „Der ewige Stenz – Helmut Dietl & sein München“ im Literaturhaus. In der kleinen Olympiahalle läuft außerdem noch für kurze Zeit die „Star Wars Ausstellung„.

Ansonsten schlagt Euch doch den Abend mal wieder in einer coolen Bar um die Ohren – ich empfehle die „Sehnsucht“ in Schwabing oder den „Schwarzen Hahn“.

Am Samstag geht es dafür mächtig rund in München. Ab 10 Uhr startet der Aktionstag „Da sein für München“, bei dem sich in der Neuhauser und Kaufinger Straße Münchens Dienstleister präsentieren. Hier könnt Ihr Euch informieren, Fragen stellen – oder einfach das bunte Rahmenprogramm genießen. Besonderer Tipp: um 15:30 Uhr spielen die „Cubaboarischen“ auf der Bühne am Marienplatz!

Ach ja: es ist übrigens wieder Dult! Die Kirchweih- oder Herbstdult am Mariahilfplatz lädt zum Flanieren ein. Marktstände und Buden bieten Antiquitäten, Haushaltswaren, Porzellan und kreative Ideen junger Designer. Und die Schmankerlbuden sind natürlich auch ein hervorragendes Ziel! Außerdem ist die Dult immer eine schöne Möglichkeit, vielleicht nochmal die Tracht aus dem Schrank zu räumen!

Ein Paradies für Schnäppchenjäger ist der Hofflohmarkt in Aubing. Private Haushalte verkaufen dort ihre Schätze, Trödel und Klamotten.

Auf der Praterinsel findet der „StijlMarkt“ statt – auch hier darf kräftig gestöbert, geshoppt und eingekauft werden. Über 100 Aussteller, darunter junge Unternehmen und kreative Köpfe aus München, präsentieren ihr Sortiment … darunter auch das Team von „Suck my Shirt“ mit ihren coolen Klamotten mit bayerischen Sprüchen.

Am Samstag werden zudem die Parkplätze im Glockenbachviertel, in Haidhausen und Giesing ganz anders – und kreativ – genutzt! Der „Park(ing) Day“ zeigt alternative Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums und bietet jede Menge zum Entdecken! Eine super Idee also für einen spannenden Nachmittag mit vielen kleinen, individuell gestalteten Oasen – und bestimmt auch toll für Familien mit Kindern!

Wer die Nacht gerne zum Tag macht und trotzdem etwas Kulturelles erleben möchte, der kann sich bei der „Langen Nacht der Münchner Museen“ unsere schönen Museen und Ausstellungen ansehen. Die im Ticket inbegriffenen Shuttlebusse bringen Euch gemütlich von einer Location zur anderen!

„Moosach live“ bietet alternativ einen musikalischen Abend für alle Musikfans. Für 5 Euro kann man hier unzählige Konzerte besuchen! Unter anderem spielt die Band „Fei Scho“.

Am Sonntag wird es sportlich in München! Die „Ringparade“ bietet allen Fahrradfreunden die Möglichkeit, den Mittleren Ring mit dem Radl zu befahren – und zwar von der Innenstadt bis hin zum Olympiapark! Dazu wird der Ring sogar in eine Richtung gesperrt, um das Fahrradvergnügen komplett zu machen!

Ziel der Ringparade ist der Olympiapark – und hier geht es gleich sportlich weiter: das Outdoorsportfestival hat jede Menge Action auf Lager. Außerdem könnt Ihr verschiedenste Sportarten ausprobieren – z.B. wird extra eine kleine Skisprunganlage aufgebaut. Wer gerne mal einen Ruder-Achter fahren, Stand-up Paddling auf dem Olympiasee testen oder Gleitschirm fliegen möchte, der sollte am Sonntag unbedingt vorbeischauen.

Wer den Sonntag lieber gemütlich verbringt, der kann auch heute auf der Praterinsel über den „StijlMarkt“ flanieren oder einen Abstecher auf die Kirchweihdult machen!

Und: die Helmut Dietl-Ausstellung „Der ewige Stenz“ im Literaturhaus sowie die „Star Wars Ausstellung“ sind auch einen Besuch wert!

