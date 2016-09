Furtgehn am Wochaend (09. – 11.09.2016)

Wir sollten das schöne Wetter am Wochenende definitiv nochmal nutzen! Und dazu gibt es auch genug Möglichkeiten, um den Spätsommer draußen zu genießen!

Am heutigen Freitag ist für Shopping-Queens und Schnäppchenjäger einiges geboten: wer z.B. noch ein Wiesn-Outfit braucht oder einfach gerne mal nachts nach eigentlichem Ladenschluss shoppen gehen möchte, der kann dies in der Innenstadt bis Mitternacht tun: bei der 10. Münchner Kulturnacht können Nachtschwärmer nicht nur Shoppen, sondern auch Walking Acts, Livemusik und Schmankerl in verschiedenen Biergärten genießen.

Im Bayerischen Hof findet heute zum ersten mal eine Wiesn-Warm-Up-Party statt – mit der original Wiesn-Band „Bergluft“, Bier ausm Fass und leckeren Schmankerln. Ich werde da wohl mal vorbeischauen.

„Aubing drahd durch“ – Aubing feiert 110jähriges Gründungsfest und lädt zum Konzert mit Django 3000.

Bei den BMW Festival Nights im Olympiastadion führt Thomas Gottschalk durch einen spannenden Abend voller Geschichte und Musik; u.a. mit Simply Red, Sunrise Avenue und Lena Meyer-Landrut.

Wer den Freitag gerne mit einem lustigen Abend und jeder Menge Lacher startet, der sollte zum „Comedy City Battle“ in der 089 Bar gehen: diesmal treten für das Münchner Team u.a. der großartige Michi Marchner und Florian Simbeck an.

Am Samstag habt ihr jede Menge Gelegenheiten, Eure Tracht endlich aus dem Schrank zu räumen und Euch schon mal Wiesn-fit zu machen.

Beim 110jährigen Gründungsfest von Aubing – „Aubing drahd durch“ – könnt Ihr am Abend mit der Partyband „Münchner G’schichten“ im Bierzelt feiern.

In meiner „Hood“ Trudering findet das Weinfest mit Wiesn-Band, Wein und Schmankerln statt. Im benachbarten Vaterstetten könnt Ihr beim „Wein- und Weißbierfest“ feiern – mit der Wiesn-Band Nirwana und jeder Menge Wein, Weißbier und Köstlichkeiten. Und in Ottobrunn findet das Ottostraßenfest statt!

Besonderes Highlight an diesem Wochenende ist mit Sicherheit das Streetlife Festival: jede Menge Livemusik, Schmankerl- und Getränkestände, Infos zu Umwelt und Nachhaltigkeit, Sport- und Radlaction sowie einem Bazar.

Wer lieber nach coolen Schnäppchen, Trödel und privaten Schätzen jagt, der wird vielleicht beim Hofflohmarkt im Raum Ramersdorf und Alt-Perlach fündig.

Wiesn-fit machen bei TrachtenBrummsel und Haarkunst Kristina Müller: am Abend findet ein zünftiger Dirndl- und Frisurenabend statt. Hier könnt ihr nicht nur nach Herzenslust Dirndl und Trachtenaccessoires shoppen, sondern Euch auch die neuesten Frisurentrends zeigen lassen.

Auch am Sonntag findet das Streetlife Festival in Schwabing statt – Livemusik, leckere Schmankerl, kühle Drinks, Bazar und sportliche Action stehen auf dem Programm.

Bei „Aubing drahd durch“ könnt ihr im Bierzelt mit der Band „Nachtstark“ feiern.

Wer es lieber etwas gemütlicher mag, der kann am Chinesischen Turm zum Frühschoppen mit Blasmusik einkehren.

