Furtgehn am Wochaend (07.10. – 09.10.2016)

Das erste Wochenende nach der Wiesn kann man tatsächlich auch etwas ruhiger angehen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Konzert? „DeSchoWieda“ und „Dreiviertelblut“ spielen in München – und wer mag, kann sich da auch nochmal in seine Tracht werfen. Wer es lieber sportlich mag, für den bietet das Wochenende den München Marathon sowie die dazugehörige Sportmesse in der Olympiahalle.

Was auch immer ihr macht – macht’s as Eich schee!

Wer noch nicht genug von Tracht, Dirndl und Lederhose hat, der kann sich am Freitag gleich wieder in sein Lieblingsgewand schmeißen: „DeSchoWieda“ spielen in der Freiheizhalle – und da ist Tracht bestimmt gern gesehen!

Wer es lieber sportlich mag, der kann sich auf der „Sportmesse zum München Marathon“ umsehen – in der Olympiahalle kann man bei freiem Eintritt alles zu den Themen Sportausrüstung, Tourismus, Sporternährung, Sportliteratur, Health & Fitness und Wellness & Lifestyle ganz genau unter die Lupe nehmen.

Wer gerne in lockerer Atmosphäre Kulturelles entdecken will, für den ist die Villa Stuck eine gute Adresse: beim „Friday Late“ könnt Ihr Euch diesen Freitag die Ausstellung »Douglas Coupland. Bit Rot« ansehen. Dazu gibt es Musik von Gast-DJs sowie Cocktails.

Auch am Samstag hat die „Sportmesse zum München Marathon“ bei freiem Eintritt geöffnet – hier findet ihr alles, was das Läufer- und Sportlerherz höher schlagen lässt.

Sportlich geht es auch beim „Münchner Trachtenlauf“ zu: In landestypischer Tracht geht es im Rahmen des 30. MÜNCHEN MARATHON auf eine drei Kilometer lange Strecke durch den Münchner Olympiapark. Zu sehen sind dann nicht nur bayerische, sondern auch internationale Trachten. Toll auch, um gute Fotomotive zu finden!

In den Stadtteilen Au und Untergiesing findet am Samstag der Hofflohmarkt statt: private Anbieter verkaufen Trödel, Bekleidung und kleine Schätze in ihren Höfen, Gärten und Garagen.

Die Umweltorganisation Green City e.V. lädt am Samstag Kinder und ihre Eltern zu einer Familienrallye mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein. Durch Experimente und das Lösen von Fragen lernen die kleinen TeilnehmerInnen auf einer Route mit S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram die Vorteile umweltbewussten Lebens und nachhaltiger Fortbewegung in der Stadt kennen.

Ein musikalisches Zuckerl könnt ihr am Abend im Prinzregententheater erleben: „Dreiviertelblut & die Münchner Symphoniker“ nehmen Euch mit auf einem Reise durch Pop und Klassik. Ich habe Sänger Sebastian Horn und seine Band schon live gesehen und kann es Euch nur empfehlen!

Ach ja: die Star Wars Ausstellung hat übrigens am Samstag bis 22 Uhr geöffnet – das könnte doch für die Nachteulen unter Euch ganz interessant sein!

Am Sonntag findet der große München Marathon statt: Für den viertgrößten Stadtmarathon in Deutschland werden wieder über 20.000 Läuferinnen und Läufer erwartet!

Im Zuge des München Marathons findet auch am Sonntag in der Olympiahalle die Sportmesse statt. Für alle, die sich also gerne für den nächsten Marathon ausrüsten wollen, ist das genau die richtige Adresse.

