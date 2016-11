Furtgehn am Wochaend (04.11. – 06.11.2016)

An diesem Wochenende geht es eher etwas ruhiger zu – die perfekte Gelegenheit also für ausgiebige Spaziergänge oder einen gemütlichen Kinobesuch. An Samstag und Sonntag stehen außerdem ein paar Flohmärkte auf dem Programm. Wer es dann doch etwas actiongeladener mag, der kann sich in der BMW Welt in den Wintersport stürzen und z.B. seinen Können auf dem Ski- oder Biathlon-Simulator unter Beweis stellen.

Was auch immer ihr unternehmt’s … machts’as Eich schee!

In der BMW Welt geht es an diesem Wochenende sportlich zu: Bei den „BMW Mountains“ dreht sich alles um das Thema Wintersport. Spannende Filmvorführungen, Aussteller und Anbieter mit Trends und Neuigkeiten, Skisimulator, Biathlon-Simulator und die Möglichkeit, bekannte Spitzenathleten persönlich zu treffen … um nur einige der Angebote zu nennen. Mehr Infos findet ihr im Artikel zur Veranstaltung – den Link dazu findet ihr HIER.

Ansonsten könnt ihr den Freitagabend für einen Ausflug in eine gemütliche Bar nutzen – ich empfehle hier gerne immer wieder ein paar Rock-Boazn wie den Schwarzen Hahn oder die Sehnsucht.

Oder aber ihr besucht die Helmut Dietl-Ausstellung im Literaturhaus.

Auch am Samstag könnt ihr bei den „BMW Mountains“ in der BMW Welt in die Welt des Wintersports abtauchen – probiert Euch doch mal am Skisimulator, bevor ihr Euch dann wirklich auf die Piste wagt.

Für Schnäppchenjäger dürfte der Nachtflohmarkt im Postpalast die perfekte Adresse sein. Ihr könnt nach Herzenslust stöbern, gemütlich einen Drink trinken oder aber beim dazugehörigen Streetfoodfestival allerlei Köstlichkeiten probieren.

Ein Flohmarkt für Familien und Kinder findet am Samstag auch im Postpalast statt – von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr – über 200 Anbieter verkaufen Spielsachen, Kinderbekleidung, Kinderwägen und alles, was das Eltern- und Kinderherz begehrt.

Neben den „BMW Mountains“ mit einer Vielzahl an Angeboten zum Thema Wintersport, findet am Sonntag in der BMW Welt außerdem das „Freeride Festival“ statt. Hier könnt Ihr zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr sechs Kurzfilme mit spektakulärer Wintersport-Action auf der großen Leinwand erleben.

Wer es am Sonntag lieber ruhiger angehen lassen will, der kann über den „Krimi & Krams Flohmarkt“ im Bahnwärter Thiel schlendern. Musik und chillige Atmosphäre mit Drinks gibt es obendrein.

Ach ja: „Seiler und Speer“ (mit ihrem Hit „Ham kummst“) spielen am Sonntag übrigens im Zenith!