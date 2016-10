Die Halloween-Partys 2016

🎃 Halloween-Party im Deutschen Theater

Wer möchte, kann sich vor der Grusel-Party noch das Musical „Tanz der Vampire“ ansehen! Ich finde das eine hervorragende Idee! Danach steigt dann im Deutschen Theater die Halloween-Party mit Cocktails und DJ-Sound. Die Atmosphäre könnte dabei nicht besser sein: der denkmalgeschützte Silbersaal des Deutschen Theaters mit seiner Prunkkulisse ist DIE Location für Zombies, Vampire und Hexen. Das Motto des Mitternachtsballs: freilich auch „Tanz der Vampire“. Ich denke, das wird wohl auch unsere Party-Location werden!

Beginn: 21 Uhr

Wo: Deutsches Theater

Eintritt: 11 Euro (die Tickets sind auf 300 Stück begrenzt – man sollte also schnell sein)

🎃 Die früheste Nacht der Münchner Clubs – Halloween Edition

Bei der „frühesten Halloween-Nacht“ der Münchner Clubs geht es schon um 20 Uhr los. Insgesamt sind 12 Clubs mit von der Partie: 089Bar, Call me Drella, Gecko, Filmcasino, Harry Klein, High Jinks, Jack Rabbit, La Nuit, Milch&Bar, Neuraum, Pacha, rote Sonne und Ruby. Wer sich also nicht entscheiden kann, wo er feiern will und im Laufe des Abends vielleicht auch etwas Abwechslung braucht, der ist hier bestens aufgehoben. Im 10-Minuten-Takt fahren Shuttlebusse von einem Club zum anderen – und da dürfte von Techno über Charts bis hin zu Partysound für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Tickets gibt es vor Ort in allen beteiligten Clubs.

Beginn: 20 Uhr

Wo: 089Bar, Call me Drella, Gecko, Filmcasino, Harry Klein, High Jinks, Jack Rabbit, La Nuit, Milch&Bar, Neuraum, Pacha, rote Sonne und Ruby

Eintritt: 10 Euro

🎃 All-Area-Gruseln

Gruselig dekoriert, Horror-Filme auf Großleinwand und All-Area-Feiern im Backstage – die Musik reicht von den 80ern und 90ern über Metal oder Oldies bis hin zu Indie, Rock, Punk. In der „Boazn“ kann man sich ein wenig ausruhen und mit den Freunden gemütlich zusammensitzen. Getränke gibt es schon ab 50 Cent.

Beginn: 20 Uhr

Wo: Backstage

Eintritt: 12 Euro für Frauen, 14 Euro für Männer

🎃 Halloween im Bayerischen Hof

Wer gerne in etwas gediegener Atmosphäre und mit Livemusik feiern möchte, der ist im Night Club des Bayerischen Hofes bestens aufgehoben. Die Band „The Gypsys“ spielt Klassiker und aktuelle Hits, Charts und Oldies. Nach dem Auftritt der Liveband sorgt ein DJ für Stimmung. Passend zum Anlass kreieren die Bar-Chefs Halloween-Cocktails. Beginn: 22 Uhr Wo: Night Club des Bayerischen Hofs Eintritt: frei 🎃 Halloween-Schlager-Party In der Isarpost wird es gruselig – mit Schlagern (*lach*)! Die schräge Schlagernacht hat einiges zu bieten: günstige Getränke-Specials, Musik zum Mitsingen und Tanzen – und eine kleine Flirt-Hilfe: am Einlass erhält jeder Gast ein Bändchen, mit dem er seinen Beziehungsstatus zeigen kann; gründe Bändchen bedeuten „Single“ … so kann beim Flirten nichts schief gehen. Beginn: 21:00 Uhr Wo: Isarpost Eintritt: im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro 🎃 Rockiges Halloween mit Livemusik Im „Schwarzen Hahn“ gibt es ordentlich Rock auf die Ohren – und zwar mit Livemusik von „Majestic 5“. Auch danach geht es nicht minder laut weiter; der DJ legt 50s 60s Rythm and Blues/ 50s Monster Rock n Roll /60s Garage auf. Der „Schwarze Hahn“ ist ja eine meiner Lieblingskneipen – ich kann Euch den Schuppen auf jeden Fall nur empfehlen! Beginn: 20 Uhr Wo: Schwarzer Hahn Eintritt: frei

🎃 Schickeria-Halloween

Das H’ugo’s verspricht Gruseldeko vom Feinsten, Grusel-Specials und einen „Welcome Schock“. Die neu gestalteten Räume des H’ugo’s laden zum Essen, Trinken und Feiern ein. Wer sich mal in der Schickeria gruseln will (*hahahaha*), sollte vorab reservieren – im H’ugo’s wird es zu später Stunde immer kuschelig voll. Kostümierung ist erwünscht.

Beginn: 20:00 Uhr

Wo: H’ugo’s

Eintritt: frei

🎃 Halloween-Bar-Abend

Tobi’s Kitchen ist immer eine gute Idee – ich mag den Laden total und fühle mich dort immer ein wenig zuhause. Wer Halloween also in gemütlich-gruseliger Atmosphäre erleben will, der sollte zum Tobi fahren. Freilich wird es auch hier einige gruselige Specials geben. Und wer den Tobi kennt, der weiß, dass er immer für eine Überraschung gut ist…definitiv meine Empfehlung!

Beginn: 20 Uhr

Wo: TOBI’S Kitchen

Eintritt: frei

🎃 Latino-Halloween

Auch im Latino’s wird es an diesem Abend gruselig. Die besten und gruseligsten Kostüme werden außerdem prämiert – auf die Sieger warten tolle Preise. Halloween-Feiern mit Salsa-Rhythmen und Tanz – das klingt doch mal nach einer gelungenen Abwechslung. Und wer wollte nicht schon immer mal mit einem Zombie einen flotten Salsa aufs Parkett legen?

Beginn: 21 Uhr

Wo: Latino’s in der Atelier Straße

Eintritt: frei

🎃 Halloween im Kino

Der Mathäser Filmpalast verwandelt sich an Halloween in einen schaurigen Ort mit zwei dekorierten Areas zum Feiern. Es werden Horrorfilme gezeigt, außerdem kann man sich kostenfrei passend zum Anlass schminken lassen. Musikalisch reicht das Angebot von House bis hin zu Pop und R’n’B. Kostümierte Gäste erhalten einen Bloody Welcome Drink an jeder Bar! Kostümierung ist jedoch keine Pflicht.

Beginn: 19 Uhr

Wo: Mathäser Filmpalast / 35 milli(m)eter

Eintritt: frei