Dachschaden dank Disney

Endlich habe ich die Ursache gefunden. Die Ursache für alles. Die Ursache für meinen Dachschaden, die Ursache dafür, dass ich mit Tieren und Pflanzen rede, die Ursache dafür, dass ich meine, ein fröhlich geträllertes Liedchen könnte alle Probleme dieser Welt beheben, und die Ursache dafür, dass ich immer noch kopfüber in jedes Erdloch springe, in der festen Überzeugung, ich würde dadurch in einer Comic-gezeichneten Fantasiewelt landen. Die Ursache ist „Alice im Wunderland“.

Mein Leben nahm mit „Alice im Wunderland“ eine dramatische Wendung. Mein Unterbewusstsein war infiziert von der lustigen, bunten und singenden Disney-Welt mit all ihren kuriosen Gestalten und Szenen. Mit glänzenden Augen und offenem Mund saß Klein-Susi vor dem Fernseher und sog den gezeichneten Alice-Wahnsinn wie ein Schwamm in sich auf.

Mit jedem weiteren Alice-Video-Nachmittag wurde mein Sprung in der Schüssel noch größer. Meine kleine Kinderzimmer-Garten-Welt verwandelte sich mehr und mehr zu einem in meiner Fantasie zusammengebastelten Wunderland-Irrsinn. Ich gebe zu, dank „Alice“ verblödete ich schön langsam.

Als wir als Kinder einen Hund bekommen sollten, wollte Susi immer einen kleinen Hund mit Besenschnauze, der Wege wegkehren konnte – auf die Tigerkatze war ich ja leider allergisch. Irritiert war ich, als ich feststellte, dass unser Wellensittich kein zusammengeklappter Regenschirm ist, und der Hase meiner Schulfreundin die Uhr nicht lesen konnte. Austern wollte ich nie essen, weil ich dachte, diese würden mit Babymütze und kleinen Schühchen in ihrer Muscheln liegen und auf ihre Mama warten. Und ich war völlig überrascht, dass man Golf mit Schlägern und nicht mit einem auf den Kopf gestellten Flamingo spielt. Selbst nach stundenlangem Traktieren gaben die Zwillinge aus meiner Klasse keine so lustigen Töne wie Tweedle-Dee und Tweedle-Dum von sich, und die Raupe in unserem Garten weigerte sich beharrlich, zu rauchen. Seinen Höhepunkt erreichte der Wahnsinn, als ich die Uhr meines Opas in Anlehnung an die „verrückte Teeparty“-Szene mit einem ordentlichen Schuss Tee, einer Prise Salz, Zucker und Senf reparieren wollte, und meiner Schwester bei einem Streit zur Beruhigung Marmelade auf die Nase schmierte; den Film durfte ich dann erstmal jahrelang nicht mehr ansehen.

Wie sollte also nun aus einem „Alice im Wunderland“-geschädigten Kind ein normaler Erwachsener werden? Eben. Geht nicht.

Tja, was macht man jetzt mit einem so weitreichenden Schaden, wie der, den „Alice“ in meinem Kopf angerichtet hat? Bekanntlich liegen Genie und Wahnsinn ja sehr nah zusammen. Und wir können wirklich von Glück reden, dass die Tendenz bei mir dann doch eher zur Genialität geht. Liegt aber wahrscheinlich einfach an meinem unendlich hohen IQ und der Tatsache, dass ich Comic-Film und Realität trotz dieser unglaublich gut gemachten Effekte noch sehr gut unterscheiden kann…

…also, Leute, ich geh dann jetzt mal die Tigerkatze suchen…die hat sich schon wieder irgendwo unsichtbar gemacht…