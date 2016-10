Buidl: Wiesn 2016

Servus Wiesn 2016 - ein Rückblick - Bayrische Quadratratschn

Die Wiesn 2016 ist vorbei. Schee wars – und vor allem herrlich gemütlich! Wo ich mein Unwesen getrieben, wen ich alles kennengelernt und was ich sonst noch so angestellt habe, findet Ihr hier in meinem ganz persönlichen Rückblick. Man muss das alles ja auch irgendwie aufarbeiten… 😉 Ich habe ein ne...