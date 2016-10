Buchtipp: Das Beste in München – aus München. Made in Munich

Am Mittwoch, den 26.10.2016, präsentierten die Autoren und ehemaligen Redakteure des Münchenmagazins „Prinz“ Amadeus Danesitz, Astrid Dobmeier und Alexander Wulkow ihr Buch „Das Beste in München – aus München. Made in Munich“ im Café Cord. Das Buch stellt 100 Münchner und ihr Produkte und Erzeugnisse vor – und bietet so die Gelegenheit, bisher unbekanntere Kreativköpfe Münchens und Ihre Ideen kennenzulernen.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Dieses Sprichwort haben sich die Autoren des Buches zu Herzen genommen und bei ihrer Recherche 100 Münchner und ihre Unternehmen, die regional produzieren, entdeckt. Regionalität ist schon länger ein wichtiges Thema; Zeit also, jungen Kreativen und ihren Ideen eine Plattform zu bieten, sich vorzustellen.

Ich persönlich finde es wahnsinnig interessant, zu sehen, welche tollen Ideen in München entstehen. Seien es nun neue Restaurant-Konzepte, kleine Brauereien mit köstlichen Bieren, Trachtenmanufakturen oder gar Surfboard-Hersteller, die Surfbretter eigens für die Münchner Wellen produzieren. München ist kreativ – nur leider wissen wir oft viel zu wenig davon. Dem soll das Buch „Das Beste in München – aus München. Made in Munich“ Abhilfe schaffen.

Autor Amadeus Danesitz sagt: „Ich finde, dass viel zu wenig berichtet wird über diese unglaublich junge und kreative Macherszene. (…) Jung meine ich übrigens nicht aufs Alter bezogen, sondern eher auf die frischen Ideen, die sich in der Metropolregion München so entwickeln.“

Das Buch ist unterteilt in die Rubriken „Essen“, „Getränke“, „Mode“, „Accessoires“, „Einrichtung“, „Freizeit“ und „Digital“ und bietet neben spannenden Informationen zu den unterschiedlichsten Herstellern auch jede Menge Geschenketipps für die bevorstehende Weihnachtszeit – ganz nach dem Motto „Schenke ein Stück München“.

Mein Fazit: ein tolles Buch über interessante Münchner – ich bin mir sicher, dass ich beim Schmökern auf so einige Produkte und Unternehmen stoßen werde, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Und das wiederum bedeutet für mich: hingehen, regional einkaufen und somit die Münchner Kleinunternehmen unterstützen.

Mehr Infos zum Buch:

Titel: Das Beste in München aus München. Made in Munich. 100 Mal origineller. Regionaler. Hipper.

Autoren: Amadeus Danesitz, Astrid Dobmeier, Alexander Wulkow

144 Seiten, durchgehend farbig illustriert; flexibler Einband 21 x 21 cm

ISBN: 978-3-7630-4037-7

Preis: 19,99 Euro (erhältlich im Buchhandel)