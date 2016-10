BRUCH & BRAHMS – Konzert in der Münchner Residenz

Zum doppelten Jubiläum – 10 Jahre Chor der Bayerischen Philharmonie und 20 Jahre Junge Münchner Philharmonie – präsentiert die Bayerische Philharmonie unter der Leitung von Mark Mast das berühmteste Chorwerk von Johannes Brahms »Ein Deutsches Requiem« im Herkulessaal der Münchner Residenz. Auf dem Programm steht neben dem chorsinfonischen Werk Brahms auch das Violinkonzert Nr. 1 in g-moll von Max Bruch. Präsentiert wird das Programm unter dem Dirigat von Mark Mast mit hochkarätigen Solisten, dem Chor der Bayerischen Philharmonie, der Jungen Münchner Philharmonie und der hochbegabten Nachwuchsviolinistin Clara Shen. Wir haben übrigens 2 Tickets für Euch!

Im ersten Teil des Programms debütiert die hochbegabte und bereits mehrfach ausgezeichnete 11-jährige Clara Shen gemeinsam mit der Bayerischen Philharmonie mit dem Violinkonzert Nr. 1 in g-moll von Max Bruch. Bei der Fernsehsendung »Klein gegen Groß« hat Clara Shen im »Geigenduell« mit David Garrett ihre außerordentliche Begabung bewiesen. Im Alter von neun Jahren wurde sie schon als Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater München aufgenommen. Sie gewann bisher neunmal den 1. Preis bei »Jugend musiziert« und wird als »Wunderkind« von der Presse bezeichnet.

Unter der Leitung von Chefdirigent Mark Mast stehen im zweiten Teil mit dem Chor der Bayerischen Philharmonie die Solisten Carmela Konrad (Sopran) und Detlef Roth (Bariton) sowie die Junge Münchner Philharmonie auf der Bühne. Präsentiert wird das ausdrucksstarke Vokalwerk »Ein deutsches Requiem« des symphonischen Meisters Johannes Brahms. Als Bariton wird der international gefragte Detlef Roth zu erleben sein. Der Bariton wird als internationaler Bühnenstar gefeiert, war von 2008 bis 2012 als Amfortas bei den Bayreuther Festspielen zu hören und arbeitete als Konzert- und Opernsänger mit einer Vielzahl von internationalen, weltbekannten Dirigenten zusammen.

Sopran des Abends ist die einzigartige und charismatische Schweizer Sängerin Carmela Konrad. Sie studierte Gesang und Konzertgitarre an der Hochschule in Luzern und ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe. Zahlreiche Engagements führten sie an bedeutende nationale wie internationale Konzertbühnen und als gebürtige Schweizerin natürlich in viele Städte der Schweiz. Neben Ihrer erfolgreichen und regen Konzerttätigkeit ist Carmela Konrads große Passion die Malerei.

Alle Infos in Kürze:

BRUCH & BRAHMS

DAS JUBILÄUMSKONZERT

Samstag, 22. Oktober 2016 um 20.00 Uhr

München, Herkulessaal der Residenz

Clara Shen Violine

Carmela Konrad Sopran | Detlef Roth Bass

Chor der Bayerischen Philharmonie

Junge Münchner Philharmonie

Mark Mast Dirigent

Kartenvorverkauf

Karten: 59 / 49 / 39 / 32 / 24 €, ermäßigt 50 % für Schüler und Studenten

Bayerische Philharmonie | Bäckerstraße 46 | Telefon +49 89 120 220 320

info@bayerische-philharmonie.de | www.muenchenticket.de | www.bayerische-philharmonie.de

🎻 Lust auf Klassik? Dann macht mit! 🎻

In Kooperation mit der Bayerischen Philharmonie verlosen wir 2 Tickets im Wert von je 59 Euro für den Klassik-Abend in der Residenz (die zwei Tickets gelten als ein Gewinn – unser Gewinner kann also mit Begleitung dorthin gehen).

▶ Schreibt mir doch einfach kurz per Email oder Kommentar (auch auf Facebook oder Instagram möglich), mit wem Ihr diesen besonderen Abend gerne verbringen möchtet. ◀

Gewinnspielbedingungen

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Es wird nicht von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann je nach Teilnahmeweg über facebook, instagram oder per Email benachrichtigt. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 1 Tag melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook oder dem Senden einer Email/Nachricht an mich erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, den 19.10.2016 um 12 Uhr. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Like des Facebook Gewinnspiel-Post, einem Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post, einem Like des Instagram-Posts, einem Kommentar auf meiner Webseite oder einer persönlichen Nachricht/Email. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!