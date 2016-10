Ausstellung: „Der ewige Stenz“ – Helmut Dietl & sein München

Erstmals in einer großen Ausstellung (vom 14.10.2016 bis zum 26.02.2017) zu entdecken: Helmut Dietl als Literat und als literarische Figur. Mit seinen Kultserien prägte er wie kein anderer das München-Bild der Siebziger- und Achtzigerjahre. Und er erfand eine geradezu mythische Stadt: die der legendären, von ihm liebevoll-ironisch inszenierten Bussi-Bussi-Schickeria.

Am 30. März 2016 jährte sich der Todestag des großen Filmregisseurs und Autors zum ersten Mal. Tamara Dietl, seine Witwe, stellt dem Literaturhaus nun den bislang unbekannten Nachlass mit vielen überraschenden und kuriosen Stücken zur Verfügung: darin u.a. die berühmte gelbe Chinalackdose aus »Der ganz normale Wahnsinn«.

In der Ausstellung gibt es viel Neues, Berührendes, Überraschendes über Helmut Dietl zu sehen, mit all den Ingredienzen, die Dietls Klatschreporter Baby Schimmerlos in »Kir Royal« so beschreibt: »Ein bissl Geld, ein bissl Sex, ein bissl Tragik, ein bissl Traum, Märchen, Monarchie, Hochfinanz, Industrie, ein bissl Perversität, das wär’ eine Mischung.« (Text: Literaturhaus München)

Mehr Infos zur Ausstellung: http://www.literaturhaus-muenchen.de/ausstellung/items/150.html

Eine Ausstellung des Literaturhauses München

Kurator: Claudius Seidl

Kulturpartner: Bayerischer Rundfunk

Literaturhaus, Galerie (EG)

Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 11-19 Uhr,

NEU: Do 11-21.30 Uhr, Sa/So/Feiertage 10-18 Uhr

Eintritt: Euro 7.- / 4.-

(Montag für Studierende & Schüler: Euro 3.-)

