Auf Wiesn-Tour mit Sängerin Luisa

Die Wiesn ist ein hartes Geschäft – auch für die Bands und Sänger/Sängerinnen bedeutet das Oktoberfest ordentlich Arbeit. Bereits im letzten Jahr durfte ich Sängerin Luisa im Vorfeld der Wiesn begleiten; dieses Jahr ging es mit ihr auf Wiesn-Tour durch die unterschiedlichsten Bierzelte.

Es ist immer wieder spannend, die Wiesn auch aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Als Münchner Kindl habe ich schon wirklich viel von der Wiesn gesehen – ein Abstecher auf eine der Bierzeltbühnen ist aber auch für mich immer ein Erlebnis.

Heuer durfte ich Sängerin Luisa bei ihrer Wiesn-Promo-Tour auf die Bühnen der Zelte begleiten. Luisa singt bereits seit ihrer Kindheit und hat schon diverse erfolgreiche Songs in den Charts platziert. Seit letztem Jahr macht sie nun auch die Wiesn unsicher – mit im Gepäck Songs von Kultproduzent und Schlagerkomponist Ralph Siegel. War es im letzten Jahr noch das Lied „Die perfekte Nacht“, so war sie in diesem Jahr mit dem Song „Olé Olé Party, ebenfalls aus der Feder von Ralph Siegel, unterwegs.

Die Bands hatten sich bereits vor der Wiesn mit dem Song vertraut gemacht, so dass zur Wiesn alles wie am Schnürchen lief. Luisa hatte einen genauen Ablaufplan, wann sie in welchem Bierzelt mit ihrer Performance an der Reihe war. Das bedeutete: samt Gepäck von Bierzelt zu Bierzelt laufen, die Kontrollen passieren und sich seinen Weg durch die Menschenmassen zur Bühne bahnen. Dann ging alles immer sehr flott: kaum war Luisa auf der Bildfläche erschienen, standen die Bands bereits für ihren Song in den Startlöchern.

Was mir besonders auffiel: Mit ihrer fröhlichen und offenen Art standen Luisa die Bierzelttüren bereitwillig offen, und die Bands hatten sichtlich Spaß, mit ihr zu spielen. Neben ihrem eigenen Song standen immer auch noch weitere Coversongs auf dem Programm; u.a. sang Luisa „Simply the best“ oder „Walking on sunshine“. Im Video seht ihr Luisas Auftritte (und ich habe bemerkt, dass ich unbedingt ein Stativ für meine Kamera brauche, weil man vor diversen Schubserein einiger Angetrunkener nirgendwo sicher ist).

Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß und freue mich, dass ich einen Abend lang als Luisas Wiesn-Begleitung dabeisein durfte. Der Blick hinter die Kulissen, das Ratschen mit den Musikern und nicht zuletzt Luisas herzliche Art machen das Arbeiten auf der Wiesn so zu einem inneren Fest. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr und bin gespannt, welchen Song Luisa dann dabei hat!

Mehr Infos zu Luisa:

facebook: http://www.facebook.com/LuisaMusic1/?fref=ts

Webseite: http://www.sängerin-luisa.de

Die Single bekommt ihr hier: http://itunes.apple.com/de/album/ole-ole-party-gusto-della/id1122015416?app=itunes