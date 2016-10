adday/adnight – Die Karrieremesse der Münchener Werbe- und Digitalagenturen

Am 26. Oktober laden die führenden Münchener Digital- und Kommunikations- agenturen zum Informations- und Networking-Event ‚adday/adnight’ ein. Unterstützt von der Stadt München und ansässigen Hochschulen wird Studenten, Absolventen und Young Professionals die Möglichkeit geboten, die Branche und potentielle Arbeitgeber näher kennenzulernen. Veranstaltungsort ist die Praterinsel. Der Eintritt ist frei, aber limitiert. Die Anmeldung erfolgt über die adday/adnight Homepage.

Qualifizierter Nachwuchs ist in der Kommunikationsbranche schwer gefragt. Junge Talente wollen begeistert und informiert werden, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten. Zu diesem Zweck hat der Gesamtverband Kommunikationsagenturen e.V. (GWA) die Karrieremesse adday/adnight ins Leben gerufen. Hier erhalten Interessierte die Gelegenheit, sich ein konkretes Bild von der Branche und ihren vielseitigen Berufsbildern zu machen. Elf lokal ansässige Agenturen nehmen in München teil. Dazu gehören Heye, Interone, Leo ́s Thjnk Tank, PACT, Publicis Pixelpark, SapientNitro, Serviceplan, straight., Wächter&Wächter, Zum goldenen Hirschen und 19:13.

adday, 26. Oktober, 15:00 – 19:30 Uhr

In Vorträgen, Showcases und Diskussionen stellen die Agenturen Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen am Standort München vor. Die Präsentation von Berufsbildern gewährt spannende Einblicke in den Arbeitsalltag von Textern, Grafikern, Designern, Informationsarchitekten und Projektmanagern. Showcases konkreter Projekte machen die Arbeits- und Denkweise der Agenturen sichtbar. Beim Business-Speed-Dating können sich Nachwuchstalente individuell vorstellen und mit Mitarbeitern austauschen. An ihren Ständen stehen die Agenturen für Fragen offen und präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber.

adnight, 26./27. Oktober, 19:30 – 3:00 Uhr

Zum Ausklang der Karrieremesse laden die beteiligten Münchener Digital- und Kommunikationsagenturen zur Party auf die Praterinsel ein. Bis spät in die Nacht darf bei kühlen Drinks und coolen Beats in entspannter Atmosphäre gefeiert und genetzwerkt werden. An den Turntables gibt sich Emin Corrado die Ehre. Die Partytickets können über die adday/adnight Homepage zum Vorverkaufspreis reserviert oder direkt an der Abendkasse gekauft werden.

Durch die Kombination von branchenrelevanter inhaltlicher Diskussion, Networking und Recruiting schließt adday/adnight die Lücke zwischen den klassischen Job- und reinen Businessmessen. Der GWA als Schirmherr und die federführend organisierenden Agenturen wollen mit dem Event den Agenturstandort München stärken und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern. Kooperationspartner ist außerdem das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München, das am selben Tag sein WERBE Branchen.meet.up ebenfalls auf der Praterinsel veranstaltet. adday/adnight wurde bereits in Stuttgart, Mainz und Köln mit großem Erfolg durchgeführt. Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg sind in Planung.

Mehr Infos: http://www.adday-adnight-muenchen.de