7. Literaturfest München

Zum 7. Mal lädt das Literaturfest München von Donnerstag, 10. November, bis Sonntag, 27. November, mit der Bücherschau, dem forum:autoren und dem Festprogramm des Literaturhauses zum literarischen Herbst: Rund 100 Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt sind beim Literaturfest München zu Gast und am Programm mit szenischen und musikalischen Lesungen, Diskussionen, Symposien, Konzerten und Ausstellungen beteiligt.

Rund 20.000 Neuerscheinungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche werden bei der 57. Bücherschau im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, präsentiert. Autorinnen und Autoren aller Sparten stellen ihre Werke vor, und im Spiel- und Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche gibt es unter anderem Mitmach-Aktionen, eine Buchwerkstatt und eine Vorleseaktion. Das forum:autoren wird von der Schriftstellerin und Spiegel-Autorin Elke Schmitter kuratiert und steht unter dem Motto „ein wort gibt das andere“. Es erkundet mit internationalen Gästen aus Literatur, Musik, Theater, Wissenschaft und Publizistik Möglichkeiten und Grenzen der Sprache.

Events rund um Literatur, Bücher und Lesungen

Das Festprogramm des Literaturhauses München präsentiert unter dem Motto „Die Welt erzählen“ Geschichten, die in anderen, nahen wie fernen, Ländern spielen. Deutschsprachige und internationale Autorinnen und Autoren tragen dazu bei, den Horizont zu erweitern, und das Fremde, Exotische als Bereicherung und Erkenntnisgewinn nahezubringen.

Bei dem Markt der unabhängigen Verlage „Andere Bücher braucht das Land“ am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, im Literaturhaus, Salvatorplatz 1, steht das illustrierte und besonders gestaltete Buch im Mittelpunkt. Rund 30 unabhängige Verlage zeigen die Vielgestaltigkeit des Buchs und der Buchbranche auf.

Beim Fernsehpreis LiteraVision, der im Rahmen des Festivals verliehen wird, hat das Publikum Zutritt zu den öffentlichen Jurysitzungen im Literaturhaus, bei denen die nominierten Kurz- und Langfilme gezeigt und von der Jury diskutiert werden. Außerdem findet am Dienstag, 22. November, in der Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstraße 45, eine öffentliche Lesung zum Geschwister-Scholl-Preis statt, der am 21. November verliehen wird. Der Medienpartner Bayern 2 präsentiert werktags Autorengespräche auf dem Bayern 2-Diwan im Gasteig und sendet sein Büchermagazin „Diwan“ live von der Münchner Bücherschau.

Das gesamte Programm und Informationen zum Kartenvorverkauf unter www.literaturfest-muenchen.de.

Das Literaturfest München wird veranstaltet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern und dem Literaturhaus München in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat. Mit freundlicher Un- terstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie DATEV und PwC.

