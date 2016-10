Benefizkonzert für die Kinderklinik Schwabing – einfach wunderbar

Gutes tun kann so viel Spaß machen! Zugunsten des Kinderklinikums München Schwabing fand am Dienstag, den 25.10.2016, in der Alten Kongresshalle ein Benefizkonzert mit hochkarätigen Künstlern statt: Oberbürgermeister Dieter Reiter höchstpersönlich gab sich die Ehre und sang zusammen mit der „Paul Daly Band“, bevor Johnny Logan das Publikum mit irischen Balladen und seinen Eurovision Songcontest-Gewinnersongs in Stimmung brachte. Krönender Abschluss war der Aufritt der Spider Murphy Gang. Sämtlich Einnahmen aus dem Kartenverkauf des Benefizkonzertes gingen direkt an die eigens für den Neubau des Kinderklinikums ins Leben gerufene Stiftung.

Das Publikum in der ausverkauften Alten Kongresshalle erlebte einen musikalisch beschwingten Abend mit Musikgrößen wie Johnny Logan und der Spider Murphy Gang. Zuvor konnten sich die Gäste an den Informationsständen über den geplanten Neubau des Kinderklinikums Schwabing sowie die dafür ins Leben gerufene Stiftung aufklären lassen.

Die Stiftung der Kinderklinik München Schwabing ist aus einer Initiative von Patienteneltern und Bürgern aus öffentlichem Leben und Wirtschaft entstanden. Ziel der neu gegründeten Stiftung ist die Förderung der Kinderklinik Schwabing.

Seit 1969 werden in der Kinderklinik Schwabing in Kooperation mit der Technischen Universität München akut und chronisch kranke Kinder auf universitärem Niveau behandelt. Zukunftsvision der Stiftung ist die Entstehung eines Kinder-Campus auf dem Gelände des Klinikums Schwabing. Die vorhandenen vielfältigen medizinischen Angebote der Kinderklinik sollen durch Integration weiterer Partner aus medizinischen und sozialen Bereichen im Sinne einer umfassenden Versorgung ausgebaut werden.

Die Stiftung „Kinderklinik München Schwabing“ wurde von dem irischen Musiker und Organisator Paul Daly tatkräftig unterstützt.

Hochkarätige Künstler für den guten Zweck

Dieser betrat mit seiner Band auch als Erster die Bühne – und überraschte mit Special Guest Dieter Reiter, der nicht nur zur Gitarre griff, sondern auch einige Songs für das Publikum zum Besten gab. Augenzwinkernd erklärte er: „Wenn es einmal ein bisserl schräg klingt, dann ist das Absicht. (…) Ich bin derjenige, der Ihnen näherbringt, dass dies ein Charity-Abend ist. Denn wenn Sie nur perfekte Performances sehen, dann kommen Sie ja nie drauf, dass das hier Charity ist…“.

Im Anschluss folgte der zweimalige Eurovision Songcontest-Gewinner Johnny Logan (mit einem dritten, von ihm geschriebenen Song gewann außerdem im Jahre 1992 Linda Martin den Gesangswettbewerb). Neben seinen bekannten Hits sang er auch irische Volkslieder und Balladen und brachte das Publikum für den darauf folgenden Hauptact in Stimmung: die Spider Murphy Gang.

Über 30.000 Euro für die Kinderklinik

Über 25 Jahre ist es her, dass die Spiders ihren Hit „Skandal im Sperrbezirk“ veröffentlich haben – und immer noch füllen die Kultmusiker problemlos sämtliche Hallen. Und nicht nur das. „Seid ihr bereit für den Twist?“ ruft Sänger Günter Sigl ins Publikum; und schon hält es keinen der Gäste auf seinem Sitzplatz. Da wurde getwistet, geschunkelt und getanzt, mitgesungen und geklatscht. Die Alte Kongresshalle war außer Rand und Band, als Songs wie „Schickeria“, Sommer in der Stadt“ oder „Pfüati Gott, Elisabeth“ angestimmt wurden. Die Spider Murphy Gang versteht eben ihr Handwerk – und jedes Konzert macht wieder unbandig Spaß!

Und das Beste: insgesamt erspielten die Künstler an diesem Abend 30.000 Euro für den guten Zweck!

Mehr Infos zur Stiftung: http://www.stiftung-kinderklinik-schwabing.de